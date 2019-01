[스포츠한국 김봉진 기자] 여자친구 소원이 14일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 두 번째 정규앨범 'Time For Us'(타임 포 어스) 쇼케이스에 참석하고 있다.그룹 여자친구(소원 예린 은하 유주 신비 엄지)는 이번 정규 앨범 'Time For Us'(타임 포 어스)에 좋아하는 사람을 아직 떠오르지 않은 해에 비유한 타이틀곡 '해야'와 희망적 메시지를 담은 힐링송 'You Are Not Alone', 아련한 분위기가 인상적인 '기적을 넘어 (L.U.V.)' 등 총 12곡을 담았다.