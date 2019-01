[스포츠한국 최재욱 기자] 걸그룹 여자친구가 새해벽두 새 앨범으로 돌아온다.여자친구는 오늘(13일) 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 'Time for us(타임 포 어스)' 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.공개된 영상에는 타이틀곡 '해야'를 포함해 정규앨범에 수록된 총 12곡의 음원 하이라이트가 담겨있어 눈길을 끈다. 이와 함께 눈부신 비주얼을 자랑하고 있는 여자친구 멤버들의 모습도 공개되며 팬들의 기대감을 높였다.이번 정규앨범은 여자친구만의 더욱 깊어진 감성을 오롯이 담아낸 앨범이다. 좋아하는 사람을 아직 떠오르지 않은 '해'에 비유한 타이틀곡 '해야'를 비롯해 희망적인 메시지를 담고 있는 힐링송 'You are not alone', 아련한 분위기가 인상적인 '기적을 넘어 (L.U.V.)', 달콤하고 따뜻한 R&B 장르의 'GLOW(만화경), 비밀 이야기를 통해 느끼는 즐거움을 노래한 '비밀 이야기(Our Secret)', 지켜야만 하는 단 하나를 얘기하는 'Only 1'이 담겨있다.또한, 좋아하는 사람을 향한 진심이 담긴 'Truly Love', 다채로운 신스 사운드가 돋보이는 '보호색(Show Up)', 겨울 분위기가 물씬 풍기는 '겨울, 끝(It's You), 어쿠스틱 기타 사운드가 인상적인 'A Starry Sky', 뉴 잭 스윙 스타일의 'Love Oh Love', 지난해 10월 발매된 일본 싱글의 한국어 버전 'Memoria(Korean Ver.)까지 총 12곡이 수록됐다.이처럼 여자친구는 다채로운 장르로 정규앨범을 가득 채우며 한층 확장된 음악적 세계를 자랑해 시선을 모았다. 여자친구는 그간 타이틀곡부터 수록곡까지 높은 완성도를 자랑해온 만큼 새 앨범에 대한 리스너들의 관심 역시 집중된다.한편, 여자친구는 14일 오후 6시 두 번째 정규앨범 'Time for us'를 공개하고 본격적인 활동에 나선다.