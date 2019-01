가수 간미연의 '파파라치'가 '놀라운 토요일'에 등장했다.12일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 걸그룹 베이비복스 출신 간미연의 2011년 솔로 미니앨범 타이틀곡 '파파라치'가 퀴즈로 나왔다.간미연의 '파파라치'가 스튜디오에 흘러나오자 문세윤은 "이런 중독성 있는 노래의 단점이 '파파라치' 외엔 다 모른다는 거다. '파파라치' 부분이 너무 세다"며 자신없는 모습을 보였다. 이어 문제 구간이 등장하자, 멤버들은 "이게 가사 맞냐. 뭐가 없다는 거냐"며 당황해 웃음을 안겼다.한편 간미연의 '파파라치' 가사는 다음과 같다.미치 미치겠어 미치겠어내가 왜왜왜왜 이러는지 몰라 몰라마마마마 마치 마술같이너에게에에에 빠져버렸어 렸어눈치코치 없이 눈치 없이자꾸 왜왜왜왜 네 곁을 맴 돌고 돌고너너너너 너만 자꾸만 난찾게 돼에에에에 바보같이 이이이나 쳐다볼 때까지 나 사랑할 때까지 멈추지 않을래 널 감시 할래내가 너의 Fan이 돼줄래I`m a 파파파파라치 파파라치 매일 널 따라 다니지I`m gonna watch gonna watch넌 언제나 my super starI`m a 파파파파라치 파파라치 너너너 어디를 가든지I`m gonna watch gonna watch내 눈을 피해 숨지 못하지파파라치불안 불안해서 불안해서 자꾸 예예예예 예감들의 혼란 곤란너너너너 너만 자꾸만 난 찾게 돼에에에 바보가 됐어 됐어네가 네가 없음 네가 없음 왠지 하하하루 종일 미치겠음 겠음더더더더 더는 더 이상은 못 참아아아아 숨바꼭질질질나 쳐다볼 때까지 나 사랑할 때까지 멈추지 않을래 널 감시 할래 내가 너의 Fan이 돼줄래I`m a 파파파파라치 파파라치 매일 널 따라 다니지I`m gonna watch gonna watch넌 언제나 my super starI`m a 파파파파라치 파파라치 너너너 어디를 가든지I`m gonna watch gonna watch내 눈을 피해 숨지 못하지파파라치Rap)Yeah ERIC`s in the building uh huh oh huh 2011Let`s get` em 빠져들어 ERIC의 미로 SUPERSTAR is my middle nameIt`s gettin` bitter 밀어내도 들이밀어 파파라치수많은 eyeballs 본체만체 또 잘난 체It`s comin` at you big avalancheNow stop that 다 전부 빌어줄게 건투 one two 자 시작해봐That`s what they gonn` doI`m a 파파파파라치 파파라치 매일 널 따라 다니지I`m gonna watch gonna watch넌 언제나 my super starI`m a 파파파파라치 파파라치 너너너 어디를 가든지I`m gonna watch gonna watch내 눈을 피해 숨지 못하지파파라치