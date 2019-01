[스포츠한국 김두연 기자] 싱어송라이터 찰리 푸스가 에이핑크 박초롱의 무대에 감탄했다.찰리 푸스는 6일(한국시간) 자신의 SNS에 에이핑크 팬이 올린 박초롱의 콘서트 솔로 무대 영상을 리트윗 했다.초롱이 부른 노래는 찰리 푸스의 노래인 ‘Done For Me’를 커버한 무대. 그는 “와우 누구야?(Wow who is that)”라는 멘션을 덧붙였다.앞서 박초롱은 지난 5일 진행된 에이핑크 5번째 단독 콘서트 ‘2019 PINK COLLECTION : RED & WHITE’에서 찰리 푸스의 ‘Done For Me’를 커버한 솔로 무대를 선보이며 청순하면서고 고혹적 매력을 드러낸 바 있다.한편, 찰리푸스는 최근 방탄소년단과 워너원 하성운 등을 언급하며 한류 아티스트들에 대한 관심을 드러낸 바 있다.