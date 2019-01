[스포츠한국 최재욱 기자] 보이그룹 아스트로가 첫 정규 앨범 'All Light(올라잇)' 발매를 앞두고 2차 티저 이미지를 공개했다.아스트로는 5일 공식 SNS를 통해 개인, 단체 티저 이미지를 차례로 공개하며 컴백 기대감을 연일 고조시키고 있다.공개된 사진 속 아스트로는 전반적으로 몽환적인 컨셉트 속에서 청량미를 담아 고급스러운 분위기를 연출했다. 빛을 연상케 하는 화이트톤의 의상으로 나른하면서도 편안한 분위기를 담아 이목을 집중시킨 것. 티저이미지임에도 불구하고 강렬한 몽환적인 컨셉트 그리고 밝고 빛나는 소재 등을 이용해 아스트로만의 매력을 담은 특유의 메타포(Metaphor)를 활용했다.특히, 카메라를 응시하며 자신만의 색깔로 몽환적인 눈빛을 발산하는 멤버들의 개인별 티저 이미지에서는 한층 짙어진 신비로움으로 아스트로만의 매력을 표현했다.이번 첫 정규 앨범 'All Light(올라잇)'은 ‘드림 파트2(Dream Part.02)' 앨범의 '니가 불어와' 활동 이후 1년 2개월 만으로 팬들의 기대감이 고조되고 있다. '사계절 시리즈'와 '드림 시리즈', '라이즈 업(Rise up)' 앨범 등 발표하는 곡마다 변신을 거듭한 아스트로. 컴백을 앞두고 본격적인 예열에 시동을 걸고 있는 아스트로가 어떤 음악으로 새로운 매력을 선보일지 기대감이 높아지고 있다.한편, 아스트로는 오는 16일 첫 정규 앨범 'All Light(올라잇)'을 발매한다