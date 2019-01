엑소 카이가 블랙핑크 제니와의 열애를 인정했다.1일 카이 소속사 SM엔터테인먼트 측은 "카이와 제니가 호감을 가지고 있는 사이"라며 열애 사실을 인정했다. 열애설 보도 이후 약 4시간 30분 만에 나온 공식 입장이다.앞서 이날 오전 디스패치는 카이와 제니가 열애 중이라고 보도했다. 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 공원 데이트를 즐기고 서로의 사진을 찍어주는 등 여느 연인과 다를 바 없는 달달한 모습을 뽐냈다.SM엔터테인먼트 소속 카이는 2012년 그룹 엑소로 데뷔했다. '으르렁' 'Ko Ko Bop' 'LOVE ME RIGHT' 'CALL ME BABY' 'Love Shot' 등 다수의 히트곡을 보유하고 있다.제니가 속한 그룹 블랙핑크는 2016년 데뷔 이래 '뚜두뚜두' '휘파람' 'Forever Young' 등으로 사랑받으며 국내 최정상 걸그룹 자리에 올랐다. 제니는 최근 솔로곡 'SOLO'(솔로)로 활동했다.