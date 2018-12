[스포츠한국 김두연 기자] 2018년 가요계에는 굵직굵직한 획을 그은 일들이 많았다. 단순히 국내시장에서의 경쟁이 아닌 대외적으로 인정받는 것은 물론, 역사적인 발자취를 남기기도 했다.또 지난해와 마찬가지로 오디션 프로그램으로 재탄생한 프로젝트 그룹들이 남성 아이돌과 여성 아이돌을 가리지 않고 의미있는 한해를 보냈다. 세계에서도 하나의 트렌드로 자리잡은 K팝의 지난 1년을 되짚어본다.방탄소년단은 2018년 명실상부한 K팝 최고의 아이돌로 거듭났다. 올해에만 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 시리즈의 정규 3집 '전 티어(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')'와 타이틀곡 '페이크 러브(FAKE LOVE)', 리패키지 앨범 '결 앤서(結 'Answer')'와 타이틀곡 '아이돌(IDOL)'로 국내외를 휩쓸었다.이는 지난해부터 예견됐다. '아메리칸 뮤직 어워드'에서 'DNA' 무대를 선보이는가 하면, 미국 3대 방송사 간판 토크쇼에도 출연했던 방탄소년단. 올해에는 '빌보드 뮤직 어워드'에서 '페이크 러브' 첫 무대를 오픈했고 2년 연속 '톱 소셜 아티스트' 부문을 수상했다.특히 '러브 유어셀프 전 티어'가 '빌보드 200'에서 무려 1위를 기록하는 쾌거를 당성했고, '페이크 러브'는 '핫 100'에서 10위를 기록하며 자체 최고 랭킹 기록을 경신했다. 이 또한 한국 가수 최초의 기록이었다.이후 문재인 대통령의 축하를 받는가 하면 최연소 화관문화훈장 수훈의 대상자가 됐고 멤버 RM은 멤버들과 함께 UN 총회 연설을 하며 각계 인사들에게 감동을 선사했다.여러 복선의 의미가 있었다. 2018 평창동계올림픽 당시 북측 공연의 답방, 그리고 판문점 남북정상회담의 사전 행사가 큰 역할을 했다. 각 시대를 대표하는 우리나라의 대중 가수들이 평양을 찾아 감동의 무대를 선사한 것이다.지난 4월 남측 예술단은 조용필과 이선희, 강산에는 물론 백지영, YB밴드, 알리, 서현, 레드벨벳까지 연령대와 장르를 가리지 않은 멤버들로 꾸려졌다. 그렇게 시작된 '봄이 온다'는 수많은 화제를 몰고오며 역사의 한획을 그었다.가수들은 평양의 대표 음식점인 옥류관의 평양냉면을 맛보며 이색 소감을 밝히기도 했고, 이는 국내에서도 평양냉면 열풍을 몰고왔다. 또 K팝의 대명사인 레드벨벳의‘빨간맛’을 지켜보는 북측 관계자들의 모습도 또 하나의 진풍경이었다.서로 낯설고 어색한 시간이었지만 함께하고 보니 같은 말을 쓰는 한민족이었고, '음악'이라는 매개체로 분단의 역사를 잠시나마 잊게 만드는 뜻깊은 기간이었다.Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101'은 어느덧 흥행 보증수표로 자리매김했다. 아이오아이로 시작한 프로젝트 그룹은 올해에도 워너원이 그 자리를 빛냈다. 지난해 8월 첫 미니앨범 ‘1X1=1(TO BE ONE)’을 발표한 워너원은 엄청난 팬덤으로 국내를 재패했고, 월드투어까지 오르는 기염을 토했다.활동기간 연장이라는 초강수를 뒀던 워너원은 올해 마지막날을 종점으로 1년 6개월여의 활동을 마무리한다. 멤버 개개인의 팬덤 또한 두터운 만큼 각자의 팀으로, 또 솔로 활동을 펼칠 '포스트 워너원'의 활약이 기대를 모은다.이어 세 번째 '프로듀스' 시리즈인 '프로듀스48'로 탄생한 한일합작그룹 아이즈원이 순탄한 행보를 보이고 있다. 음악방송 1위는 물론, ‘2018 AAA’와 ‘2018 MAMA’ 신인상을 차지했고 예능 프로그램에도 모습을 드러내고 있다.타 신인그룹보다 탄탄한 기반으로 화려한 시작을 알린 아이즈원이 한국과 일본을 오가며 펼칠 2년 6개월 동안의 활약이 기대를 모은다.