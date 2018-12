[스포츠한국 이솔 기자] 그룹 동방신기가 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)로 돌아온다.25일 동방신기는 앨범 발매에 앞서 이날 낮 12시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 타이틀곡 'Truth'(트루스)의 퍼포먼스를 미리 만날 수 있는 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 눈길을 끌었다.타이틀곡 'Truth'는 그루비한 재즈 리듬과 멤버들의 세련된 하모니가 어우러진 R&B 팝 장르의 곡으로, 퍼포먼스 역시 리드미컬하면서도 절도있는 안무로 구성돼 있다. 특히 유노윤호와 최강창민의 완벽한 호흡이 돋보이는 좌우대칭 퍼포먼스, 댄스 배틀을 연상시키는 두 멤버의 카리스마 넘치는 솔로 안무 등을 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.또한 동방신기는 오는 26일 데뷔 15주년 기념 팬미팅에서 신곡 'Truth' 무대를 최초로 공개하며, 31일엔 MBC '가요대제전'에 출연해 방송에서는 처음으로 'Truth' 무대를 선사, 화려한 퍼포먼스와 강렬한 카리스마가 어우러진 환상적인 무대로 시청자들을 매료시킬 것으로 보인다.한편, 동방신기 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'는 오는 26일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.