그룹 방탄소년단의 막내 정국이 꿀보이스로 아이유 '이런 엔딩'을 커버했다.20일 정국은 방탄소년단 공식 트위터에 "마지막에 혼동이 와서 음이 나갔어요"라는 글과 함께 1분 47초 분량의 영상을 게재했다.공개된 영상 속 정국은 작업실로 보이는 장소에서 가수 아이유의 '이런 엔딩'을 부르고 있다. 정국은 여심을 사로잡는 감미로운 목소리로 아미(방탄소년단 팬클럽 명칭)의 마음을 사로잡았다. 또한, 정국은 영상 말미 "이거 아닌데"라며 수줍어해 미소를 자아냈다.팬들은 "정국이 목소리엔 마성의 힘이 있어 정말로" "방탄소년단 정국 만세다" "커버곡 영상 올려줘서 너무너무 고마워" 등이라고 댓글을 달았다.한편 방탄소년단 정국은 '이런 엔딩' 이외에도 저스틴 비버 'Nothing Like Us', 찰리 푸스 'We Don`t Talk Anymore', 로이킴 '그때 헤어지면 돼' 등을 커버한 바 있다.