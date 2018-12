그룹 엑소가 '러브 샷(LOVE SHOT)'으로 돌아왔다.13일 오후 6시 엑소는 정규 5집 리패키지 앨범 '러브 샷(LOVE SHOT)'과 동명의 타이틀곡 '러브샷' 음원 및 뮤직비디오를 공개했다.신곡 '러브 샷'은 무게감이 느껴지는 808 베이스와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 팝 댄스 곡이다. 멤버 찬열과 첸이 작사에 참여했으며, 삭막한 세상 속 점점 잊혀져 가는 진정한 사랑의 의미를 되찾고 함께 하길 바라는 가사가 인상적이다.특히 이번 퍼포먼스는 유명 안무가 필립 차비브(Phillip Chbeeb), 시에나 라라우(Siena Lalau)와 ‘코코밥(Ko Ko Bop)’, ‘댄싱 킹(Dancing King)’ 등의 안무로 엑소와 호흡을 맞춰온 SM 전속 안무가 백구영이 참여해 완성도를 높였다. 중독성 있는 후렴구와 압도적인 카리스마가 담긴 퍼포먼스가 펼쳐질 것으로 예상된다."It’s the love shot / Na nanana nananana / Na nanana nanana / Na nanana nananana / Oh oh oh oh oh.""눈과 귀를 막고 / 억지로 헤매봐도 결국 정답은 love / too much ego에 주린 배를 불리고 / 비어버린 한 잔의 compassion / 이제 다시 채워 들어보자 다."한편 엑소는 오는 14일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 음악 프로그램에 출연해 'Love Shot' 무대를 선보인다.