[스포츠한국 박소윤 기자] 워너원이 '2018 MAMA' 베스트트렌드상을 수상했다. 남녀신인상의 영예는 스트레이키즈와 아이즈원에게 돌아갔다.10일 오후 서울 동대문디자인플라자에서 '2018 MAMA PREMIER in KOREA'(이하 '2018 MAMA')가 개최됐다. 이날 배우 정해인이 호스트로 참석한 가운데 국내외 아티스트들의 시상식과 무대가 펼쳐졌다.호스트 정해인은 "'MAMA'의 지난 10년은 도전이었다. 국내 최초로 글로벌 음악 시상식에 도전해 최고의 영향력을 지닌 음악 시상식으로 성장했다"며 "제게도 오늘 이 무대는 도전이다. 평소 팬으로 바라보던 무대의 호스트가 되어 전세계 음악 팬들과 만나고 있다"면서 "지금 이 순간이 놀랍고 기쁘다"고 밝혔다.베스트 트렌드상 수상자는 워너원이었다. 워너원은 "워너원이 종점을 향해 달려가고 있는데, 많이 응원해주시는 워너블(팬클럽)분들 감사하다. 워너원 워너블이랑 평생 갈 거다"라며 "잊지 않겠다. 사랑한다"고 말했다.신인상은 아이즈원과 스트레이키즈에게 돌아갔다. 남자신인상을 수상한 스트레이키즈는 "'MAMA' 신인상은 앞으로 활동하며 잊지 못할 순간이 될 것 같다. 앞으로도 성장해 나가는 스트레이 키즈가 되도록 하겠다"고 소감을 전했다.아이즈원은 "이렇게 큰 무대에 설 수 있게 해주신 'MAMA'에게 감사드린다. 큰 상 주셔서 감사하다. 단 한 번 밖에 못 받아 뜻 깊고 소중한 것 같다. 앞으로도 잘 지켜봐주셨으면 좋겠다"고 말하며 눈물을 쏟았다.방탄소년단은 이날 무대에 등장하지는 않았지만, 관계자들이 주요 분야에서 수상하며 '월드 클래스 아이돌'임을 입증했다. 빅히트엔터테인먼트 수장인 방시혁이 베스트 제작상을 수상했으며, 베스트 프로듀서상에 피독, 베스트 안무가상 손성득, 베스트 아트디렉터상 뮤(박진실·김보나) 등 방탄소년단 관계자들이 4관왕을 휩쓸었다.한편 이날 시상식에는 공원소녀, 김동한, 네이처, 더보이즈, 빈첸, 스트레이 키즈, 아이즈원, (여자)아이들, 워너원, 이달의 소녀, 프로미스나인, 형섭X의웅, Dean Ting(딘 팅), HIRAGANA KEYAKIZAKA46(히라가나 케야키자카46), Marion Jola(마리온 조라), Orange(오렌지), The Toys(더 토이즈), 정해인, 강승현, 김소현, 김유리, 배윤영, 이기우, 정채연, 지수, 홍종현이 참석했다.'2018 MAMA'는 오는 12일 일본 사이타마 슈퍼 아레나(Saitama Super Arena), 14일 홍콩 AWE(AsiaWorld-ExpoArena, 아시아월드 엑스포 아레나)로 이어지며 전 세계 음악 팬들을 찾아간다.▲ DDP 베스트 트렌드 = 워너원▲ 남자 신인상 = 스트레이키즈▲ 여자 신인상 = 아이즈원▲ 베스트 오브 넥스트 = (여자)아이들▲ 올해의 베스트 제작자 = 방시혁(방탄소년단) ▲ 올해의 베스트 프로듀서 = 피독 (방탄소년단)▲ 올해의 베스트 안무가 = 손성득(방탄소년단)▲ 올해의 베스트 작곡가 = 딘플루엔자(딘), highhopes▲ 올해의 베스트 비디오디렉터 = LO Ging-zim▲ 올해의 베스트 아트디렉터 = MU:E(방탄소년단)▲ 올해의 베스트 엔지니어 = Java Finger, LaleIlmaNino ▲ 베스트 뉴 아시안 아티스트 = The TOYS(태국), Orange(베트남), Dean Ting(중국), Marion Jola(인도네시아), HIRAGANA KEYAKIZAKA46(일본)