가수 지수가 데뷔 싱글 앨범 '새벽아'로 가요계에 첫발을 내디뎠다.10일 지수 측이 각종 음원사이트를 통해 잔잔한 멜로디와 그리운 감성이 묻어나는 가사가 특징인 '새벽아'를 발표했다.'새벽아'는 곁을 떠나버린 연인에 대한 그리움과 그를 향한 애원이 담긴 곡으로, 심플한 피아노라인에 감성적인 기타사운드를 입힌 세련된 재즈풍의 발라드다. 특히 지수만의 애절한 감성과 안정적인 보컬 실력이 드러나 눈길을 끈다.이 곡은 가수 임창정의 '하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다', '내가 저지른 사랑' 등 명곡들을 탄생시킨 작곡가 멧돼지와 홍익인간이 프로듀싱을 맡았고, 신예 편곡가 가여니가 참여해 곡의 완성도를 더했다.한편, 지수는 MBC 드라마 '결혼계약'의 OST '붙잡아도', KBS 드라마 '월계수 양복점 신사들' OST 'Say Say Say' 등을 통해 OST의 싱어로 이름을 알린 바 있다.