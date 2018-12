할리우드 배우 크리스 에반스가 '어벤져스4' 예고편에 대해 언급했다.크리스 에반스는 7일 자신의 트위터를 통해 "This one is special. You guys have no idea"(이건 정말 특별하다. 당신들은 모를 것)이라는 글과 함께 마블 스튜디오의 '어벤져스4' 예고편 영상을 링크했다.앞서 마블은 오는 2019년 4월 26일 '어벤져스4' 예고편 영상과 티저 포스터를 공개한 바 있다. 예고편에는 우주선에 고립된 아이언맨과 캡틴 아메리카, 블랙 위도우 그리고 호크 아이, 앤트맨 등이 등장해 관심을 모았다.한편 크리스 에반스는 '어벤져스' 시리즈에서 캡틴 아메리카 역을 맡아 활약했다.