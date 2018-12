‘대체불가 걸그룹’ 레드벨벳(Red Velvet, SM엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘RBB (Really Bad Boy)’(알비비 (리얼리 배드 보이)) 뮤직비디오 비하인드 영상이 공개된다.레드벨벳은 5일 오후 4시 네이버TV SMTOWN 및 V LIVE 레드벨벳 채널을 통해 다섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 ‘RBB (Really Bad Boy)’ 뮤직비디오 촬영 현장 비하인드를 담은 메이킹 영상 ‘히든 필름’을 공개하며, 멤버들의 다채로운 매력을 담은 영상으로 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다.또한 이번 신곡 ‘RBB (Really Bad Boy)’는 중국 유명 음악 사이트 샤미뮤직 종합 차트 1위, 국내 음원 차트 상위권을 기록하며 인기를 이어가고 있음은 물론, 앨범 역시 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 러시아, 슬로베니아, 카타르, 트리나드토바고가 추가된 전 세계 21개 지역 1위에 올라 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 다시 한번 확인시켜 주었다.한편, 레드벨벳은 오는 7일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 8일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 9일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 출연해 신곡 ‘RBB (Really Bad Boy)’의 무대를 선사한다.