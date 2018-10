[스포츠한국 이솔 기자] 배우 클라라가 충격적인 비주얼 변신으로 근황을 알렸다.4일 클라라는 자신의 인스타그램에 "When I was 100kg in the movie. I became glamorous"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 영화 '반자행동대' 촬영을 위해 100kg대 체형으로 특수 분장한 클라라의 모습이 담겼다. 그는 체중이 늘어나 보이도록 한 분장에도 뚜렷한 이목구비를 자랑해 눈길을 끈다.그의 놀라운 변신에 네티즌들은 "완전 다른 사람 같다" "그래도 예쁨" "대륙판 '미녀는 괴로워'인가요?" "아름다우세요" 등의 댓글을 남겼다.한편, 클라라가 주연을 맡은 영화 '반자행동대'는 뚱한 특수 요원 J(문장 역)와 경비원 허준영(바오베이얼 역) 두 사람 사이에서 벌어지는 유쾌한 이야기를 다룬 영화다. 극 중 클라라는 허준영의 아내로 등장한다.