걸그룹 2NE1 출신 박봄이 넷플릭스 리얼리티 시트콤 'YG전자' 출연 소감을 전했다.박봄은 4일 자신의 인스타그램에 "YG Entertainment’s sitcom ‘YG FSO’(YG Future strategy Office) will premiere on Netflix on October 5th, which is tomorrow! I’m very excited and looking forward to it! Hope you guys love it! 내일은 10월 5일 드디어 'YG전자' 하는 날. 오랜만이라 그런지 떨려요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진에는 'YG전자' 촬영에 몰두하고 있는 박봄의 모습이 담겼다.'YG전자'는 5일 넷플릭스를 통해 전세계 190개국에 공개된다.한편 박봄은 전 소속사인 YG엔터테인먼트를 떠나 신생 회사 디네이션과 손을 잡고 컴백을 준비 중이다.