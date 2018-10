그룹 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 'Answer'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 5주 연속 진입했다.2일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '빌보드 200' 25위를 기록했다.방탄소년단은 지난해 9월 발매한 LOVE YOURSELF 承 'Her', 올해 5월 발매한 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'에 이어 LOVE YOURSELF 結 'Answer'까지 3개의 앨범이 연달아 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 5주 연속으로 이름을 올렸다.이외에도 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 ‘월드 앨범’ 1위, '인디펜던트 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 16위, '빌보드 캐나디안 앨범' 14위를 기록했으며, 'IDOL'(Feat. Nicki Minaj)은 '빌보드 캐나디안 핫 100' 73위를 차지했다.방탄소년단은 '소셜 50'에서 64주 연속 1위를 달성하며 최장 기간 1위 기록을 이어가고 있다. '아티스트 100'에서는 7위에 올랐다.한편 방탄소년단은 3일 미국 시카고 유나이티드 센터에서 'LOVE YOURSELF' 투어를 진행하며, 오는 6일 한국 가수로는 처음으로 뉴욕 시티 필드에서 스타디움 공연을 개최한다.