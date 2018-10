[스포츠한국 장동규 기자] 아이콘 구준회가 1일 오후 서울 강남구 신사동 CGV 청담씨네시티점에서 열린 새 미니앨범 'NEW KIDS : THE FINAL(뉴 키즈 : 더 파이널)' 기자간담회 참석하고 있다.'NEW KIDS : THE FINAL'에 타이틀곡 '이별길'은 행복했던 꽃길 같은 시간이 지난 후 져버린 사랑 앞에 나타난 이별에 대한 노래로 비아이, 바비가 작사를 맡았다.한편 아이콘 구준회는 자신의 SNS에 혐한 논란이 있는 일본 감독 키타노 타게시와 관련된 글을 게재해 지적을 받았다.