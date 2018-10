[스포츠한국 조은애 기자] 마블 최초의 빌런 히어로 무비 '베놈'이 래퍼 도끼(DOK2)와 만났다.오는 10월 3일 개봉을 앞두고 있는 영화 '베놈' 측이 도끼(DOK2)와의 스페셜 콜라보 영상 ‘VENOM’을 공개했다. 이번 영상은 도끼가 마블의 빌런히어로 ‘베놈’ 캐릭터로부터 영감을 받아 탄생시킨 순수 창작곡으로 직접 작곡부터, 작사까지 진행했다.특히 선악을 규정할 수 없는 이중적인 매력의 ‘베놈’을 상징하는 가사들은 영화에 대한 호기심을 증폭시키고 있다. “영웅과 악당 뭐 헷갈려 때론”, “지배를 할건지 지배를 당할지 tell me who got it 난 좋은 놈이 아닌 동시 나쁜 놈도 아닌” 등의 가사는 빌런 ‘베놈’과의 공존으로 인해 강력한 힘을 얻게 된 ‘에디 브록’(톰 하디)의 내적 갈등을 고스란히 담고 있어 드라마틱한 전개에 대한 궁금증도 높이고 있다.‘베놈’만의 개성과 래퍼 도끼의 강렬한 비트, 리듬감 넘치는 라임으로 완성된 ‘VENOM’ 스페셜 콜라보 영상은 예비 관객들의 기대를 한껏 고조시키고 있다.한편 '베놈'은 정의로운 기자 ‘에디 브록’이 외계 생물체 ‘심비오트’의 숙주가 된 후 마블 최초의 빌런 히어로 ‘베놈’으로 거듭나는 이야기를 그린 액션 블록버스터다. 오는 3일 개봉을 앞두고 있다.