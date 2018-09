[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 아이콘이 가을 감성이 물씬 느껴지는 단체 포스터를 공개했다.30일 YG엔터테인먼트는 오전 공식 블로그에 아이콘 새 앨범 D-1 포스터를 선보였다.포스터는 컴백을 하루 앞둔 아이콘의 타이틀곡인 ‘이별길(GOODBYE ROAD)’과 발매 시점인 ‘2018.10.01 6PM’을 명시했다. 가을 분위기 속 아이콘은 저마다 자신의 존재감을 드러내며 ‘이별길’과 어울리는 쓸쓸한 포즈로 시선을 사로잡았다.아이콘은 오는 10월 1일 새 미니앨범 ‘NEW KIDS : THE FINAL’로 돌아온다. 올해 상반기 ‘사랑을 했다’로 메가 히트를 친 아이콘은 ‘죽겠다’에 이어 이번 타이틀곡 ‘이별길’로 ‘이별곡 3부작’을 완성하게 됐다.앞서 티저 영상을 통해 ‘이별길’의 메인 멜로디와 안무가 베일을 벗었는데, 미디엄템포의 서정적인 멜로디에 어울리는 아이콘의 부드러운 안무가 큰 화제를 모았다. 이를 접한 팬들의 호평과 기대에 찬 반응이 이어지며 컴백 분위기를 고조시켰다.‘이별길’은 행복했던 꽃길 같은 시간이 지난 후 져버린 사랑에 대한 노래다. 올 초 발매된 정규 2집 앨범 작업 당시 ‘사랑을 했다’와 타이틀 경쟁을 마지막까지 펼쳤던 곡이다. 가을의 계절감과 잘 어울려 1년 가까이 공개 시기를 기다려왔다. 비아이, 바비가 작사를 맡았으며 비아이, YG 프로듀싱팀 FUTURE BOUNCE, Bekuh BOOM이 작곡했다.아이콘의 새 앨범에는 ‘이별길’ 외에도 ‘내가 모르게(DON'T LET ME KNOW)’, ‘좋아해요(ADORE YOU)’, ‘꼴좋다(PERFECT)’ 등 비아이가 모두 작사 작곡에 참여한 4곡이 담긴다.