[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 아이콘이 진환, 동혁에 이어 비아이와 준회의 '이별길' 티저를 공개했다.24일 YG는 공식 블로그를 통해 아이콘 새 미니앨범 'NEW KIDS : THE FINAL'의 타이틀곡 '이별길(GOODBYE ROAD)' 내레이션 티저 영상을 게재했다.비아이는 부둣가를 거닐면서 "지나간 기억 속에 산다는 건 그 얼마나 무기력한 외로움일까"라고 담담하게 말했고, 준회는 "너무 쉽게 또 한 사람과 남이 되었다. 고작 이별하기 위해 널 사랑한 건 아닌데"고 차분한 목소리로 '이별길' 가사를 직접 전했다.'이별길'은 행복했던 꽃길 같은 시간이 지난 후 져버린 사랑 앞에 나타난 이별길에 대한 노래다. 오케스트라 세션과 어쿠스틱 기타의 절묘한 조화가 쓸쓸한 가을 감성을 표현하고, 애절한 현악기와 대비되는 비트감을 살렸다. 비아이, 바비가 작사를 맡았으며 비아이, YG 프로듀싱팀 FUTURE BOUNCE, Bekuh BOOM이 작곡했다.오는 10월 1일 발매되는 아이콘의 새 미니앨범에는 '이별길' 뿐만 아니라 '내가 모르게(DON'T LET ME KNOW)', '좋아해요(ADORE YOU)', '꼴좋다(PERFECT)' 등 비아이가 모두 작사 작곡에 참여한 4곡이 수록된다.