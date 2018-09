[스포츠한국 윤소영 기자] '손 the guest' 김동욱이 몸을 사리지 않는 열연을 펼치고 있다.OCN 수목드라마 '손 the guest'(극본 권소라 등, 연출 김홍선)는 한국 사회 곳곳에서 기이한 힘에 의해 벌어지는 범죄에 맞선 영매와 사제, 형사의 이야기를 그린 드라마. 김동욱은 영매 윤화평으로 분해 자신의 가족을 비극으로 몰아넣은 큰 귀신을 쫓아 집요하게 파고드는 모습을 몸을 사리지 않는 연기로 소화해내고 있다.지난 19일 방송된 '손 the guest'에서 윤화평은 아직 신고되지 않은 납치 살인 사건을 인지하고 형사 강길영(정은채)에게 도움을 요청했다. 택시를 운행하다 악령에게 재차 감응한 윤화평은 범인의 자취를 따라가던 윤화평은 마침내 차를 발견, 졸음 운전 사고를 낸 척하며 다가갔다.수상함을 느낀 범인은 도망쳤고, 윤화평은 곧바로 범인을 쫓아 격렬한 추격전을 펼치며 보는 이들의 심장을 쫄깃하게 만든 터. 김동욱은 사실적인 표현을 위해 카체이싱 장면을 대부분 직접 소화하며 연기 열정을 드러냈다. 몸을 사리지 않는 열연으로 긴박감을 실감나게 그리며 강렬하고도 인상적인 장면을 선사했다.또 김동욱은 다양한 눈빛으로 극 중 윤화평의 상황을 섬세하게 그려내며 시청자들의 몰입도를 높였다. '큰 귀신' 박일도를 찾겠다는 절박함과 가위에 눌린 공포 등 눈빛과 표정으로 윤화평의 심리를 표현해 시청자들의 이목을 집중시켰다. 특히, 운전 중 범인에게 빙의돼 손가락을 까딱까딱 하는 모습은 실제 범인의 모습과 오버랩 되며 긴장과 공포를 극강으로 이끌었다.이처럼 김동욱은 매회 '믿고 보는 배우'의 저력을 드러내고 있는 OCN '손 the guest' 4회는 20일 오후 11시 방송된다.