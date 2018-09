'손 the guest' 김동욱이 범인과 마주했다.19일 방송된 OCN 수목드라마 '손 the guest'(극본 권소라, 연출 김홍선)에서는 범죄 사건을 떠올린 윤화평(김동욱)의 모습이 그려졌다.윤화평은 "직접 본 것처럼 생생하다"며 실종 사건을 의뢰했다. 강길영은 윤화평이 말한 피해자와 실종 신고 대상이 일치하는 것을 두고 크게 놀랐다. 범인을 기다린 윤화평은 "괜찮냐? 내가 졸음운전을 했다"며 막아섰다.추격 과정에서 윤화평은 머리를 부딪혀 의식을 잃은 상황. 그 사이 범인은 도망쳤고 강길영은 블랙박스를 추적해 살인범을 추적했다. 강길영은 범인을 찾았지만 고 형사(박호산)로 인해 놓쳤다.방송 말미 윤화평은 육광(이원종)과 정비소를 뒤지며 범인을 찾아나섰다. 이때 범인은 온몸을 긁으며 트로트를 듣고 있었고 윤화평은 "너 맞지?"라며 박일도 귀신 빙의를 직감했다.한편 OCN '손 the guest'는 한국 사회 곳곳에서 벌어지는 기이한 범죄에 맞선 영매 윤화평(김동욱)과 구마사제 최윤(김재욱), 형사 강길영(정은채)의 이야기를 그린 드라마. 매주 수, 목요일 오후 오후 11시에 방송된다.