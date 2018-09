[스포츠한국 윤소영 기자] '손 the guest' 김동욱이 정은채에게 과거를 고백했다.19일 방송된 OCN 수목드라마 '손 the guest'(극본 권소라, 연출 김홍선)에서는 빙의에서 벗어난 김영수(전배수)를 다른 시선을 바라보는 윤화평(김동욱)과 강길영(정은채)의 모습이 그려졌다.최윤(김재욱)은 김영수에게 "환청 같은 걸 들은 적 없냐?"고 물었다. 김영수는 "안 들리고 안 보인다"고 답했고 최윤은 "빙의를 벗어난 것 같다"고 진단했다.강길영은 "이런 사건이 제일 힘들다. 피해자는 나오고 해결은 안된다"고 했다. 윤화평은 "내가 어렸을 때 박일도한테 빙의됐었다. 박일도가 지금 다른 사람한테 씌워 계속 사람을 살해한다"고 했다.윤화평은 "박일도를 꼭 잡아야 된다"고 의지를 다진 상황. 이를 듣던 강길영은 "귀신? 난 악마 같은 사람이나 잡으란다"며 윤화평의 말을 무시했다.한편 OCN '손 the guest'는 한국 사회 곳곳에서 벌어지는 기이한 범죄에 맞선 영매 윤화평(김동욱)과 구마사제 최윤(김재욱), 형사 강길영(정은채)의 이야기를 그린 드라마. 매주 수, 목요일 오후 오후 11시에 방송된다.