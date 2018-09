[스포츠한국 조성진 기자] 그간 음악은 음악끼리, 바버 쇼케이스는 바버(미용-패션) 끼리, 커스텀 라이더는 커스텀 라이더끼리 이벤트 행사가 열렸다. 그러나 이제 이 모든 컬쳐(밴드 공연, 바이닐 디제잉, 레트로 마켓, 영화, 전시, 레트로루프탑 BBQ파티 등등)를 함께 즐길 수 있는 페스티벌이 국내 처음 개최된다.오는 29일(토) 광화문 복합문화공간 에무에서 하루 종일 열리는 ‘레트로페스티벌 Rock This Town 2018’이 그것이다.국내 바이닐(LP)로만 디제잉을 하는 DJ들은 물론, 중국과 미국에서 활동하는 상하이의 바이닐 디제이 B.O의 내한, 하드록 밴드 스트릿건즈, 그외 한국의 레트로한 사운드를 지닌 밴드들이 대거 참여한다. 또한 국내 아메리칸 빈티지 컬렉티블 아티스트들로 이뤄진 샵들의 마켓, 올드스쿨 아티스트들의 작품 전시, 루프탑 BBQ파티, 그리고 KIXFF(한국 국제 익스팻영화제)와 연계한 영화 상영(온종일) 등 즐길 거리가 푸짐하다.복합문화공간 에무 1층엔 여러 나라에서 수집한 트루빈티지와 올드스쿨 디자인으로 직접 만든 커스텀 액세서리, 전 세계 펑크 로큰롤 브랜드 수입품을 둘러볼 수 있는 레트로 마켓이 들어선다. 국내에서 레트로 문화에 일가견이 있는 편집샵 라따몬따, 실리빌리, 락샵, 모리아, 스테이골드, ATOMIC138 등이 의기투합했다.전 세계 유명 바버(Barber)들을 초청해 한국 최초로 바버 쇼케이스를 연 주인공인 엔투라지 바버샵의 스타일링존도 설치된다. 관객들은 직접 유머 바버들에게 바버-핀업 스타일링을 받고 페스티벌을 즐길 수 있다. 바버 할리의 바버쇼케이스도 1시간가량 예정돼 있다.뒤뜰의 은하수 스테이지에선 밴드 빌리카터가 레트로 페스티벌만을 위해 준비한 특별한 무대를 선사한다. 영국 거리에서 로커빌리, 컨트리, 블루스 공연을 수없이 펼쳤던 그들은 이번 레트로 페스티벌에서 어쿠스틱으로 편곡한 로커빌리 3곡을 연주할 예정이다.지하 1층 공연장엔 국내 레트로 로큰롤 밴드들이 모두 집결한다. 스트릿건즈부터 와이낫의 전상규, 장기하와 얼굴들의 정중엽, 하찌와TJ의 TJ, 무중력 소년 김영수가 모여 결성한 비틀즈 트리뷰트 밴드 ‘타틀즈’, 부산 로커빌리 밴드 ‘하퍼스’, 정통 로큰롤 밴드 ‘더 그레이트볼스’, 컨트리 밴드 ‘텍사스가라오케’, 로큰롤 신예밴드 ‘멋진인생’까지 쉴 새 없이 라이브를 몰아칠 예정이다. 레트로 문화에서 빠질 수 없는 스윙댄스 공연을 위해 ‘올어바웃스윙’ 공연 팀도 밴드들과 공연을 펼친다.밴드 공연 후엔 ‘Oldies But Goodies’의 아이콘으로 불리는 뮤지션 챠챠(Cha Cha, 차승우)가 특별 DJ로 디제잉파티를 책임진다.2층과 3층에 위치한 영화관 에무시네마에선 KIXFF(Korea International Expat Film Festival)가 열린다. 한국국제이방인영화제는 한국에 거주하는 외국인들이 중심이 돼 2015년부터 개최한 영화제로, 국적 불문 ‘이방인’ 관점에서 풀어내는 영화들이 출품된다. 올해엔 한국의 빠른 사회변화가 만들어낸 ‘세대’간의 모습을 다룬 Daniel Smukalla 감독의 ‘Sedae(세대)’, 두 영국인 감독 Neil George와 Matt Root 눈에 비친 세월호 그리고 그 이후를 취재한 다큐멘터리 ‘After The Sewol’, 홍대 밴드 인디씬을 주제로 다룬 Yann Kerloch 감독의 ‘Bam Bam Bam’ 등이 상영된다. 페스티벌 관객들은 2층 전용관에서 모든 상영작을 무료로 관람할 수 있다.지하 2층 에무갤러리에선 일러스트레이터이자 타투이스트, 뮤지션인 Dirty World(더티월드)의 아트웍 전시와 어쿠스틱 공연이 열린다.에무 옥상에선 레트로 루프탑 BBQ파티를 즐길 수 있다. BBQ 메뉴 뿐 아니라 채식주의자를 위한 메뉴와 루프탑에서 영화를 즐기며 광화문 정취를 만끽할 수 있다.이번 페스티벌을 기획한 스트릿건즈는 지난 2008년부터 해외 로커빌리 뮤지션과의 커넥션을 위한 ‘김치빌리나잇’을 브랜드 공연으로 진행해 왔다. 그간 미국 로커빌리 리바이벌 붐의 주인공인 스트레이 캣츠(Stray Cats)의 드러머 슬림 짐 패턴 내한공연도 김치빌리나잇으로 초청해 이뤄냈다. 그간 일본 제트록 밴드의 대가로 불리는 기타울프, 일본 사이코빌리 밴드 크랙스 등이 김치빌리나잇을 거쳐 갔다.스트릿건즈의 리더 타이거는 “2008년만해도 한국에서 레트로, 로커빌리 컬쳐는 신기한 것이라는 인식이 강했고 34회 정도 김치빌리나잇을 진행하다보니 서서히 아이템이 고갈됐던 것도 사실이지만 최근의 분위기는 다르다”며 “미국 50년대의 올드스쿨 타투나 바버 스타일, 70년대 펑크, 로큰롤 패션 등이 10~20대 사이에서 ‘힙’한 문화로 떠오르고 있는데 이번에 여러 장르의 레트로 문화를 한 곳에서 펼쳐내고 싶었다”고 기획의도를 밝혔다.레트로페스티벌은 최근의 세계적인 레트로 트렌드와도 연관이 있다.빌보드 차트 1위(2018. 6월 기준)에 오른 록밴드 5 세컨즈 오브 서머(5 Seconds Of Summer)의 뮤직비디오엔 일본 로커빌리 컬쳐의 청춘남녀들이 나온다. 포마드로 빗어넘긴 리젠트헤어와 블랙 라이더 자켓, 레트로한 핀업드레스, 커다란 업라이트베이스를 쉴새 없이 슬래핑하는 로커빌리 밴드들. 지난 50년대에 미국의 젊음들을 사로잡은 로커빌리 문화가 2018년 현재에도 새롭게 생산되고 있는 것이다.한국에서도 올드스쿨 타투, 클래식 리젠트헤어를 고집하는 바버샵, 올드스쿨 아메리칸 빈티지숍들이 각광을 받고 있다. 더욱이 이런 문화를 즐기는 세대는 흥미롭게도 10~20대들이다.'뉴트로'란 신조어까지 탄생시킨 현재, 대한민국 최초로 '레트로 문화'를 모두 융합시킨 레트로페스티벌의 시작은 그래서 더욱 그 의미가 크다.