[스포츠한국 윤소영 기자] 가수 소야가 각종 대학 축제를 섭렵하고 있다.…소야는 이달 대전대학교, 춘천교육대학교, 수원여자대학교, 한국산업기술대학교 등 여러 대학교 축제 무대에 올라 환호 속에서 성공적으로 공연을 마쳤다. 대표곡 '쇼' '오아시스' '와이셔츠'를 비롯해 박원의 '올 오브 마이 라이프(all of my life)'를 선보인 소야는 열렬한 호응을 이끌어냈다.특히 앵콜곡 '랄랄라'를 열창할 땐 관객들이 큰 소리로 단체 '떼창'이 터져나와 열광적인 분위기가 조성됐다는 후문. 또 지난 13일 수원여자대학교 축제에서 박원의 '올 오브 마이 라이프(all of my life)'를 부를 땐 관객들이 휴대전화 플래시 이벤트를 진행해 소야가 공연 도중 울컥하기도 했다.한편 소야는 오는 19일 서울 서대문구 명지전문대학 축제 무대에도 올라 다시 한 번 공연을 펼칠 예정. SBS '미운 우리 새끼'에서 김종국의 친척 동생으로 출연해 화제를 모은 소야는 현재 '소야 컬러 프로젝트(SOYA Color Project)'의 마지막 곡 작업에 매진 중이다.