[스포츠한국 윤소영 기자] 갓세븐 컴백이 하루 앞으로 다가왔다.17일 오후 6시 정규 3집 '프레젠트: 유(Present: YOU)'를 발매하는 갓세븐은 새 앨범 콘셉트 티저뿐만 아니라 7인의 솔로곡 포스터, 뮤직비디오 등을 선보이며 컴백을 손꼽아 기다린 팬들을 즐겁게 하고 있다. 아에 JYP엔터테인먼트는 컴백 하루 전인 16일 타이틀곡 '럴러바이'의 음원을 미리 감상하는 트랙 스포일러를 공개했다.이번 트랙 스포일러는 한국어, 영어, 중국어, 스페인어 등 4개국어로 제작된 '럴러바이'를 4번 색다르게 느낄 수 있어 주목을 모은다. 갓세븐은 "Sweet talk to me babe It's magical Sweet lullaby 매일매일 더 원해 헤어날 수 없어 너에게서"라는 내용의 가사를 다국어로 소화하면서 만국 공통의 스윗한 매력을 발산했다.'프레젠트: 유(Present : YOU)'는 데뷔 후 4년간 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 "갓세븐에게 인생 최고의 선물(Present)은 팬들(YOU)"이라는 의미를 전하는 앨범. 총 16트랙이 담기는 이번 새 정규 앨범은 갓세븐 사상 최초로 7명 멤버별 솔로곡과 MV를 선보이는 등 '역대급 앨범' 탄생을 예고하고 있다.특히 갓세븐은 올해 전 세계 17개 도시를 도는 월드투어를 통해 국내외 팬들의 뜨거운 성원과 사랑을 다시 한 번 확인하고 이에 보답하기 위해 4개국어 버전으로 타이틀곡을 준비했다. 타이틀곡 '럴러바이'는 몽환적인 신스 사운드가 인상적인 어반 딥 하우스 계열의 팝 곡으로 가사에 꿈처럼 달콤하고 행복한 사랑의 감정을 솔직하게 풀어냈다.한편 갓세븐 정규 3집 앨범 '프레젠트: 유(Present : YOU)'의 전곡은 17일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.