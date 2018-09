[스포츠한국 모신정 기자] OCN 수목드라마 ‘손 the guest’의 김동욱이 첫 등장부터 시청자들의 시선을 압도했다.김동욱은 지난 12일 첫 방송된 OCN 수목 오리지널 ‘손 the guest’(연출 김홍선/ 극본 권소라, 서재원)에서 령(靈)과 교감하고 악행을 저지르는 악령을 알아보는 영매 윤화평과 혼연일체가 된 모습으로 강렬한 인상을 남겼다.‘손 the guest’ 1회에서는 영매 윤화평, 형사 강길영(정은채 분), 구마 사제 최윤(김재욱 분)의 과거와 현재 모습이 그려졌다. 김동욱이 열연한 윤화평은 어렸을 적 큰 귀신에게 빙의돼 가족을 잃는 비극적인 사건을 겪고 성인이 돼 택시 기사로 평범한 삶을 사는 듯 했지만 실은 그 큰 귀신을 찾기 위해 령을 쫓아다니는 인물. 첫 회부터 윤화평의 캐릭터가 매력적으로 그려져 관심을 끌었다.어머니 제사를 지내던 윤화평은 령과 교감해 어떤 악령이 저지른 살인 사건을 보게 되고, 그 흔적을 쫓아 김영수(전배수 분)의 집을 찾아간다. 하지만 살인 사건을 조사 중이던 강길영에게 의심을 사 경찰 조사를 받게 되고, 그 사이 악령에 빙의된 김영수가 잔인한 악행을 벌이고 만다.‘손 the guest’를 통해 강렬한 캐릭터 변신을 예고했던 김동욱은 첫 회부터 시청자들의 기대를 충족시키며 새로운 인생 캐릭터 탄생 조짐을 보였다.김동욱은 거칠고 능글맞은 택시기사와 악령을 쫓는데 강한 집념을 가진 영매의 간극을 유연하게 오가며 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 증명해 보였다. 특히 악령을 감지했을 때 순간적으로 돌변하는 김동욱의 눈빛이 숨막히는 몰입감을 선사하며 보는 이들의 심장 박동수를 높였다.한국형 리얼 엑소시즘’이라는 신선한 장르를 통해 새로운 변신을 시도한 김동욱은 첫 회부터 윤화평 캐릭터를 제대로 소화해 극의 긴장감과 재미를 모두 잡았다.올 초 1400만 흥행과 지난 여름 1200만 흥행을 기록한 영화 '신과함께' 1, 2부에서 타고난 연기력으로 관객들의 마음을 훔친 김동욱답게 새로 선보인 드라마에서도 기대 이상의 열연을 선보였다.한편, 김동욱, 김재욱, 정은채의 열연과 강렬한 스토리, 독보적인 영상미 등으로 차별화된 장르물의 지평을 열었다고 평가 받는 OCN 수목 오리지널 ‘손 the guest’는 첫 회에 평균 1.6%, 최고 1.9%(전국, 닐슨코리아 기준)를 기록하며 성공적인 출발을 알렸다.