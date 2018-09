[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 H.O.T.가 암표 거래상들을 향해 경고했다.콘서트주최사 솔트이노베이션은 8일 "H.O.T. 콘서트 티켓 8만장이 매진됐다"며 "암표 거래에 대처한 후 2차 티켓 오픈을 하겠다"고 밝혔다. H.O.T.는 내달 13일과 14일 양일간 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 '포에버 하이 파이브 오브 틴에이저스(Forever High-five Of Teenagers)'를 진행할 예정.전날인 7일 '포에버 하이 파이브 오브 틴에이저스(Forever High-five Of Teenagers)' 티켓은 온라인 예매 사이트에 게시되지마자 매진 사태를 빚었다. 예스24, 옥션티켓 등에서는 티켓 구매 대기자가 10만명 넘게 몰려 한때 서버가 마비된 바 있다.한편 1996년 강타, 문희준, 장우혁, 토니안, 이재원 등 5인조 보이그룹으로 데뷔한 H.O.T.는 당시 파격적인 안무와 스타일로 많은 사랑을 받았다. 히트곡으로는 '캔디' '빛' '행복' '위 아 더 퓨처(We Are The Future)' '전사의 후예' 등이 있으며 2001년 공식 해체했다.