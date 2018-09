한 주 쉬고 돌아온 '쇼! 음악중심' 라인업이 발표됐다.8일 방송되는 MBC '쇼 음악중심'에는 신화, 방탄소년단, 남우현, NCT DREAM, (여자)아이들, 박지민, 백퍼센트, 노라조, MXM, 다이아, 임팩트, SF9, 이달의 소녀, 로시, 네이처가 출연한다.이날 방송에서 방탄소년단은 빌보드 핫100 차트에 오른 타이틀곡 'IDOL'을 비롯해 수록곡 'I'm fine'까지 두 곡을 선보인다.20주년 기념 스페셜 앨범으로 돌아온 신화는 'Kiss Me Like That' '떠나가지 마요' 무대를 꾸민다.이외에도 남우현, NCT DREAM, (여자)아이들, 박지민, 백퍼센트, 노라조, MXM, 다이아, 임팩트, SF9, 이달의 소녀, 로시, 네이처가 출연한다.