㈜엠비케이 코퍼레이션(대표 이성열)의 아웃도어 브랜드 몽벨(mont-bell)이 FW 'Light Now' 캠페인 광고를 공개하며 눈길을 끌고 있다.몽벨은 이번 시즌을 맞아 ‘Light&Fast’, ‘Function is Beauty’ 라는 브랜드 아이덴티티가 담긴 ‘라이트 나우(Light Now)’ 캠페인을 전개하고 있다.FW 캠페인 광고에서는 윤도현과 함께한 외국인 모델이 등장하며 정체에 대한 궁금증을 자아냈는데, 해당 인물은 YB의 스캇 할로웰로 알려지며 다시 한번 화제를 낳았다. 스캇 할로웰은 록(rock)의 본고장 영국 출신으로 2010년 YB에 합류하며 YB의 음악적 완성도를 높이는데 일조하고 있다.지난 6월 용문산에서는 ‘Light Now. Mont-bell Park’ 프로그램 중 하나인 YB의 콘서트가 진행되었는데, 윤도현과 함께할 단짝으로 국내외 여러 연예인을 물색하던 몽벨 측은 콘서트에서 오디오와 비주얼적인 요소가 돋보인 스캇 할로웰의 모습에 광고 모델로 기용하게 되었다고 밝히기도 했다.몽벨은 이번 Fall 시즌은 ‘Light&Fast’, ‘Function is Beauty’의 브랜드 아이덴티티를 적용한 레이어링 스타일 컨셉이 특징으로 플리스 위에 경량다운 자켓이나 베스트를 레이어링 하거나, 울트라 라이트 다운 자켓을 미드레이어로 활용하는 패셔너블한 패밀리룩을 제안했다.브랜드 관계자는 "이번 FW 광고 캠페인을 통해 글로벌 브랜드로서 몽벨이 갖고 있는 동서양 아웃도어 시장을 아우르는 제품적 성격과, 최근 아웃도어 트렌드를 반영한 패셔너블한 패밀리룩을 보여주고자 했다"고 밝혔다.한편, tvN의 ‘이타카로 가는 길’에 출연중인 윤도현은 KBS ‘불후의 명곡’에 YB로 출연을 확정하고 9월 녹화를 앞두고 있다.