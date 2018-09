[스포츠한국 윤소영 기자] '손 the guest' 김동욱이 출연 소감을 밝혔다.6일 서울 영등포구 영등포동 타임스퀘어 아모리스홀에서는 OCN 오리지널 '손 the guest'(극본 권소라 등, 연출 김홍선) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 김홍선 PD를 비롯해 김동욱 정은채 김재욱 이원종 박호산이 참석했다.김홍선 PD는 "사회 범죄를 다른 시각에서 바라보고자 했다"고 기획 의도를 설명했다. 김홍선 PD는 "엑소시즘은 서구 개념 아니냐. 한국에도 샤머니즘이 존재한다. 두 세계관이 치유 과정이라는 확신이 들었다. 그런 부분에 초점을 맞출 것"이라고 했다.김동욱은 "귀신을 보는 능력보단 절실함에 중점을 뒀다"고 윤화평 캐릭터를 소개했다. 김동욱은 "감독님과 이야기하며 캐릭터를 구체화하고 있다. 이렇게 매력적인 작품에 참여하게 돼 큰 행운이라고 생각한다"고 기대를 드러냈다.구마사제 최윤 역의 김재욱은 "새로운 캐릭터를 만나는 데 고민과 부담은 없다"고 했다. 두 사람과 함께 기이한 범죄를 쫓는 형사 강길영으로 분한 정은채 또한 "이런 캐릭터를 언제 또 연기할 수 있을까 싶어서 용기냈다"고 털어놓았다.한편 OCN '손 the guest'는 한국 사회 곳곳에서 벌어지는 기이한 범죄에 맞선 영매 윤화평(김동욱)과 구마사제 최윤(김재욱), 형사 강길영(정은채)의 이야기를 그린 드라마. 오는 12일 오후 11시에 첫 방송된다.