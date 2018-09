[스포츠한국 장동규 기자] 공원소녀 앤이 5일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 첫 번째 앨범 '밤의공원 part one(THE PARK IN THE NIGHT part one)' 쇼케이스 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.'밤의공원 part one'에 타이틀곡 '퍼즐문(Puzzle Moon)'은 조각난 퍼즐모양의 달이 하나로 모아졌을 때 소녀들의 꿈과 희망이 이뤄지고 불완전한 자신을 찾아간다는 내용의 곡이다.