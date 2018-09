[스포츠한국 윤소영 기자] '손 the guest' 김재욱이 구마사제 역을 맡은 소감을 밝혔다.김재욱은 OCN 오리지널 '손 the guest'(극본 권소라 등, 연출 김홍선) 방송읖 앞두고 4일 인터뷰를 공개했다. 극 중 악령을 쫓는 구마사제 최윤 역을 맡은 김재욱은 "대본이 매우 흥미로웠다. 지금껏 한국에서 제작되지 않았던 새로운 작품을 완성시키는데 함께 하는 것에 더 큰 의미가 있다"고 출연을 결심한 이유를 밝혔다.전작 '보이스'에서 모태구로 큰 사랑을 받았던 김재욱이 '손 the guest'에서 악령을 쫓는 구마사제로 변신한다는 소식은 캐스팅 단계부터 기대를 고조시켰다. 부담감은 없는지 묻자 "크게 없다. 캐릭터나 연기적인 부분보다 작품 전체에 대해 더 생각하고 고민하고 있다. 작품이 공개 됐을 때 어떤 반응들이 나올 지 그에 대한 기대가 훨씬 크다"고 했다.김재욱이 맡은 최윤은 어릴 적 겪은 비극적인 사건으로 인해 악의 존재를 믿기 시작한 엑소시스트 사제. 그는 "기본적인 신부로서의 삶부터 구마 의식에 관한 지식과 역사를 공부했다. 개인적으로도 그렇지만 제작사와 감독님께 많은 도움을 받았다. 구하기 어려운 여러 자료부터 실제 구마사제와의 만남도 도와주셨다"며 캐릭터를 준비한 과정을 설명했다.예고편을 통해서 공개된 구마 의식 과정도 큰 화제를 불러 모았다. 김재욱은 "아무래도 구마 의식을 하는 신들이 기억에 남는다. 부마자들과 정면으로 싸워야 하는 씬들이라 늘 강한 에너지가 충돌한다. 모든 부마자들의 연기가 강렬해서 좋은 신들이 나올 것 같으니 기대하셔도 좋다"며 가장 기억에 남는 신을 꼽기도 했다.한편 OCN '손 the guest'는 한국 사회 곳곳에서 기이한 힘에 의해 벌어지는 범죄에 맞선 영매 윤화평(김동욱)과 사제 최윤(김재욱), 형사 강길영(정은채)의 이야기를 그린 드라마. 오는 12일 오후 11시에 첫 방송된다.이하 김재욱 일문일답대본이 매우 흥미로웠다. 다루는 주제부터 함께 하는 감독님과 스태프분들이 '보이스'에서 함께 했던 팀들이기에 크게 고민하지 않고 선택할 수 있었다. 오히려 캐릭터는 그 다음 문제였다. 지금껏 한국에서 제작되지 않았던 새로운 작품을 완성시키는데 함께 하는 것에 더 큰 의미가 있다.부담감은 크게 없다. 캐릭터나 연기적인 부분보다 작품 전체에 대해 더 생각하고 고민하고 있다. 작품이 공개 됐을 때 어떤 반응들이 나올 지 그에 대한 기대가 훨씬 크다.기본적인 신부로서의 삶부터 구마 의식에 관한 지식과 역사를 공부했다. 개인적으로도 그렇지만 제작사와 김홍선 감독님께 많은 도움을 받았다. 구하기 어려운 여러 자료부터 실제 구마사제와의 만남도 도와주셨다. 작품 준비가 제대로 이뤄지고 있다는 믿음이 생겼다.전작보다 더 큰 시너지를 기대하고 확신한다. 작품이 끝나고 나면 꼭 다시 현장에서 보고 싶은 사람이 있는데, 김홍선 감독님은 생각보다 일찍 만났다.아무래도 구마 의식을 하는 신들이 기억에 남는다. 부마자들과 정면으로 싸워야 하는 신들이라 늘 강한 에너지가 충돌한다. 모든 부마자들의 연기가 강렬해서 좋은 신들이 나올 것 같으니 기대하셔도 좋다.5월말부터 촬영을 시작해서 이번 여름 더위를 모두 정통으로 맞았다. 많은 분들이 정말 고생하셨고, 그렇기에 더 의지하고 서로 챙기면서 했다. 배우들부터 스태프들 모두가 스스럼 없이 어울리고 서로를 챙긴다. 이런 현장이 별로 없기도 하고, 현장에 있으면서 감사하고 행복하다.