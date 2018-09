[스포츠한국 김두연 기자] 가수 백지영이 tvN ‘미스터 션샤인’ OST로 음원차트 상위권을 석권했다.‘미스터 션샤인’ 열한 번째 OST인 백지영의 ‘See You Again (Feat. 리처드 용재 오닐)’는 3일 벅스뮤직, 엠넷에서 1위를 기록했다.그 외에도 ‘See You Again’은 소리바다 2위, 네이버뮤직 18위, 지니뮤직 42위 등 주요 음원차트 상위권에 이름을 올리며 웰메이드 OST의 힘을 입증했다.‘See You Again’은 백지영 특유의 허스키하면서도 공허하고 쓸쓸한 보이스와 리처드 용재 오닐의 비올라 세션이 어우러진 드라마의 열한 번째 OST다. “See your eyes, See you face”로 시작하는 애절한 가사가 돋보인다.특히 외롭고 공허함 속에서 살아온 한 사람을 사랑하고 보듬어주고 싶은 마음과 서로를 위해 곁에 있어 주고 싶은 바람을 절절히 담은 하멜리 작가의 가사는 극 중 이병헌과 김태리의 아련한 심정을 대변해주며 시청자들은 물론 리스너들의 마음까지 사로잡는 데 성공했다.이번 OST는 지난 12회 방송 초반 고애신(김태리 분)과 유진초이(이병헌 분)가 비 오는 날 다리에서 마주치는 장면에서 흘러나와 시청자들의 문의가 쇄도했다. 또한 시청자들은 백지영의 음색이라는 것을 알고 ‘OST 여왕’의 귀환에 뜨거운 호응을 보인 바 있다.