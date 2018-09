[스포츠한국 최재욱 기자] 글로벌 하이틴 챔피언 NCT DREAM(엔시티 드f림)의 새 미니앨범 ‘We Go Up’(위 고 업)이 오늘(3일) 발매된다.NCT DREAM의 두 번째 미니앨범 ‘We Go Up’은 오늘(3일) 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 스포티파이, 애플뮤직, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원이 공개될 예정이다.특히, 타이틀 곡 ‘We Go Up’은 올드 스쿨 감성을 담은 래핑과 반전되는 보컬 훅의 조화가 매력적인 어반 힙합곡이다. 가사에는 계속해서 성장해 나아가는 NCT DREAM의 새로운 스테이지를 향한 열정을 표현했으며, 한국어 버전과 중국어 버전을 함께 만날 수 있어 풍성함을 더한다.더불어 이번 앨범은 펑키한 분위기가 인상적인 레트로 감각의 R&B곡 ‘1, 2, 3’(원, 투, 쓰리), 오랜 친구들과의 이별을 감성적으로 그린 미디엄 팝곡 ‘너와 나 (Beautiful Times)’, 성숙하고 강렬한 매력의 트랩곡 ‘Drippin’’(드리핑), 마크, 제노, 재민, 지성이 작사에 참여해 서로를 향한 진솔한 이야기를 담은 ‘Dear DREAM’(디어 드림)까지 총 6트랙으로 구성되어, NCT DREAM의 다채로운 음악 색깔을 만나기에 충분하다.또한 NCT DREAM은 오늘 오후 8시 25분부터 네이버 V LIVE의 NCT 및 NCT DREAM 채널을 통해 컴백 기념 생방송 ‘NCT DREAM “DREAM CAMP”’(엔시티 드림 “드림 캠프”)를 진행, 새 미니앨범 작업기 및 비하인드 에피소드, 컴백 무대 소감 등 다양한 이야기를 들려줄 계획이어서 좋은 반응이 예상된다.한편, NCT DREAM은 오는 4일 SBS MTV ‘더쇼’, 5일 MBC MUSIC ‘쇼! 챔피언’에 출연해 신곡 ‘We Go Up’의 무대를 선사한다.