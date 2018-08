그룹 방탄소년단이 리패키지 앨범으로 발매 첫 주 음반 판매량 86만 장을 돌파했다.31일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 24일 발매한 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 음반 발매 일주일(8월 24일~30일) 동안 총 86만 8052장의 판매를 기록했다.2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식한 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 리패키지 앨범임에도 86만 장 이상의 판매량을 달성하는 기록을 세웠다.리패키지 앨범 발매 직후에는 미국, 캐나다, 일본, 브라질, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했으며, 타이틀곡 ‘IDOL’은 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역 ‘톱 송’ 차트 1위에 이름을 올렸다. ‘IDOL’의 뮤직비디오는 한국 그룹 최단 시간 1억뷰를 돌파하며 전 세계적인 인기를 얻고 있다.방탄소년단은 지난 30일 서울 송파구 올림픽공원 체조 경기장에서 열린 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'에서 대상에 해당하는 신한류 대상과 신한류 월드 소셜 아티스트상을 수상해 2관왕을 거뒀다.한편, 방탄소년단은 30일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 31일 KBS2 '뮤직뱅크', 9월1일 MBC '쇼! 음악중심', 9월2일 SBS '인기가요'를 통해 컴백 무대를 선보인다.