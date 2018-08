그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 앨범차트에 2장의 앨범을 14주 연속 동시에 올리는 기염을 토했다.27일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'와 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 ‘빌보드 200’ 차트에서 각각 87위와 198위를 기록했다.LOVE YOURSELF 轉 'Tear'는 지난 5월 발매 후 1위로 진입한 뒤 14주 연속으로, LOVE YOURSELF 承 'Her'는 작년 9월 발매 후 44주째 이 차트에 머물며 식지 않는 인기를 증명했다.이외에도 두 앨범은 ‘월드 앨범’ 차트에서 1위와 2위, ‘인디펜던트 앨범’ 차트에서 5위와 7위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에서 27위와 54위를 각각 차지했다.방탄소년단은 ‘소셜 50’ 차트에서 1위에 올라 59주 연속 1위를 기록, 최장 기간 1위 기록을 또 경신했다.한편, 방탄소년단은 29일 오후 8시 컴백 기념 V라이브 '방탄늬우스 : Behind The anSwer'를 방송한다.