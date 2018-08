박해미 남편 황민이 교통사고를 낸 가운데 그가 몰던 차량 크라이슬러 닷지 챌린저 SRT 헬캣에 대한 관심이 높다.닷지는 1913년 미국의 닷지 형제가 만들기 시작했으며 1928년 크라이슬러에 인수됐다. 닷지 챌린저는 크라이슬러의 닷지 디비전에서 만드는 머슬카로 영화 '분노의 질주'에도 등장했다.황 씨가 몰던 차량은 국내에서 정식 판매되지 않으며, 비슷한 모델인 '2018 닷지 챌린저 SRT 헬캣 와이드 바디'의 경우 가격은 71,495달러(한화 약 8,250만원) 정도다.황 씨는 지난해 연말 해당 차량을 구입한 것으로 추측되고 있다. 당시 그는 자신의 인스타그램에 자동차 사진과 함께 "My very first 392 HEMI SRT is here Finally. Of course had to convince my wife(내 첫번째 392 HEMI SRT를 마침내 얻었다. 물론 아내를 설득해야 했다)"라는 글을 올렸다.이어 "아내를 설득하기 위해 '이 차는 당신과 같은 심장을 가졌다'고 말했다"며 "Happy wife happy life"라고 덧붙였다.한편 지난 27일 오후 11시 15분께 경기도 구리시 강변북로 남양주 방향 토평나들목 인근에서 황 씨가 몰고 가던 크라이슬러 닷지 승용차가 갓길에 정차 중이던 25t 화물차를 들이받았다.경기 구리경찰서는 교통사고처리특례법 위반 등의 혐의로 황민 씨에 대한 사전구속영장을 신청할 예정이다.