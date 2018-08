[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 방탄소년단의 신곡 '아이돌'(IDOL)이 드디어 베일을 벗었다.방탄소년단은 24일 오후 6시 음원사이트를 통해 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’를 전 세계 동시 공개했다.LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식하는 앨범이다. 수 많은 모습의 자아 속에서 나를 찾는 유일한 해답은 결국 ‘나’ 자신에게 있다는 내용을 담았다.타이틀곡 ‘IDOL’은 사우스 아프리칸 댄스 스타일의 곡이다. 아프리칸 비트 위에 국악 장단과 추임새가 겹쳐지고, 트랩 그루브의 랩을 최신 유행의 EDM 소스가 받쳐준다.특히 '손가락질 해, 나는 전혀 신경 쓰지 않네 / 나를 욕하는 너의 그 이유가 뭐든 간에 / I know what I am/ I know what I want / I never gon' change / I never gon' trade / 뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔 / I do what I do, 그니까 넌 너나 잘하셔 / You can’t stop me lovin’ myself / 얼쑤 좋다 / You can’t stop me lovin’ myself / 지화자 좋다 / You can’t stop me lovin’ myself' 등 톡톡 튀는 가사가 인상적이다.한편 방탄소년단은 이날 신곡을 발표하고 본격 활동에 나선다.