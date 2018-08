[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 방탄소년단과 전 세계 톱 래퍼이자 싱어송라이터인 니키 미나즈(Nicki Minaj)와의 월드 와이드 콜라보레이션이 성사됐다.니키 미나즈는 24일 오후 6시 발매 예정인 방탄소년단의 리패키지 앨범 ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’의 마지막 트랙 ‘IDOL’(Feat. Nicki Minaj)에 이름을 올렸다.니키 미나즈가 피처링에 참여한 ‘IDOL’(Feat. Nicki Minaj)은 앨범에는 수록되지 않은 디지털 스페셜 트랙이다. 니키 미나즈만의 아이코닉 랩 스타일이 돋보이는 곡으로 타이틀곡 ‘IDOL’과는 또 다른 느낌이다.이들의 만남은 리패키지 앨범 작업을 마친 방탄소년단이 니키 미나즈의 랩이 들어가면 좋겠다고 제안했고 니키 미나즈가 이를 흔쾌히 수락해 이뤄졌다.이로써 2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식할 리패키지 앨범 ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’는 공개를 앞두고 니키 미나즈의 컬래버레이션 소식까지 더해지며 기대감이 점점 고조되고 있다.앞서 멤버 RM이 이번 앨범은 “팬 여러분들과 온전히 즐기고 싶은 마음으로 작업했다. 곧 축제가 시작된다. 다 같이 즐겨달라”고 밝힌 것처럼 팬들과의 축제의 장이 될 전망이다.니키 미나즈는 2010년 싱글 앨범 ‘Massive Attack’으로 데뷔했으며 같은해 여성 가수로는 처음으로 미국 빌보드 '핫 100'에 싱글 7곡을 진입시켰다.방탄소년단은 25, 26일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 ‘LOVE YOURSELF’ 서울 콘서트에서 신곡 무대를 최초 공개한다.