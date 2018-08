[스포츠한국 윤소영 기자] '손 the guest' 정은채가 카리스마 형사로 변신한다.OCN 새 수목드라마 '손 the guest'(극본 권소라 서재원, 연출 김홍선) 측은 23일 열정 충만한 형사 강길영으로 완벽 변신한 정은채의 스틸컷을 첫 공개했다. 사진 속에는 털털한 비주어로가 달리 사건 현장을 날카로운 매의 눈으로 훑는 정은채의 모습이 담겼다. 작은 단서 하나라도 놓치지 않으려는 날선 눈빛에서 끈질긴 집념과 열정이 묻어나 연기 변신에 대한 궁금증을 자아낸다.정은채가 맡은 강길영은 베테랑 남자 형사들도 기겁할 정도로 사건 수사에 온몸 불사하는 열정 과다형, 집중력 과잉 형사. 털털하다 못해 아재미 폭발하는 성격이 별종이다. 악령과 엑소시즘을 믿지 않지만 영매 화평 윤화평(김동욱)과 구마사제 최윤(김재욱)을 통해 알 수 없는 존재의 공포를 느끼며 이들과 깊숙하게 얽히기 시작한다.2013년 영화 '누구의 딸도 아닌 해원'으로 신인 연기상을 휩쓸었던 정은채는 자신만의 감성으로 연기 세계를 구축해왔다. 전작 '리턴'에서 예기치 못한 사건으로 삶의 변화를 맞는 인물의 굴곡을 입체적으로 그리며 호평받은 정은채의 연기 변신에 기대가 쏠린다.이와 관련, '손 the guest' 제작진은 "정은채의 재발견이라 할 수 있을 정도도 ‘길영’ 캐릭터를 통해 완벽하게 다른 매력을 볼 수 있다"며 "영매 화평과 구마사제 최윤 사이에서 균형을 잡아줄 형사 길영으로 독보적 존재감을 발산하는 정은채의 활약, 기대해도 좋다"고 기대를 당부했다.한편 OCN '손 the guest'는 한국 사회 곳곳에서 기이한 힘에 의해 벌어지는 범죄에 맞서는 영매와 사제, 형사의 이야기를 그리는 한국형 엑소시즘 드라마. 오는 12일 오후 11시에 첫 방송된다.