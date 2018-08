[스포츠한국 김두연 기자] 어느 때보다 뜨거운 2018년 여름, 가요계도 그야말로 '핫'했다. 차세대 써머퀸 왕좌를 차지하기 위한 걸그룹들의 줄줄이 컴백이 이어졌기 때문이다.블랙핑크를 시작으로 트와이스, 마마무, 여자친구, 레드벨벳 등의 걸그룹이 다양한 콘셉트로 대중들의 눈과 귀를 사로잡았다. 그리고 이들의 빈자리를 채울 보이그룹의 컴백 러시가 이어지고 있다. 파워풀한 에너지로 복귀한 스트레이키즈, 빌보드의 강자로 우뚝선 방탄소년단까지 말이다.지난해 '마지막처럼' 이후 무려 1년의 공백기를 가진 블랙핑크는 타이틀곡 '뚜두뚜두'로 지난 6월 컴백을 알렸다. 시작부터 국내외 각종 음원 차트를 싹쓸이한 블랙핑크는 뮤직비디오 공개 6시간 만에 1천만 뷰, 최단 시간 1억 뷰 등 신기록을 써내려갔다.특히 지난 17일 오후 2시 기준, 블랙핑크의 유튜브 구독자수는 1077만 명을 돌파하며 싸이가 기록한 1212만 명 이후 가장 높은 곳에 섰다. 8월 걸그룹 브랜드 평판 1위를 기록한건 어쩌면 당연한 수순이었다. 신인의 티를 벗고 글로벌 걸그룹으로 거듭난 첫 걸음마였다는 평.큰 공백기 없이 연타석 흥행 기록을 써내려오고 있는 트와이스는 지난 7월 ' Dance The Night Away'를 통해 가요계에 돌아왔다. 음악 방송 정상에 오르며 여전한 저력을 과시한 트와이스는 일본 시장 진출을 위해 총력을 기울이고 있다.내달 12일 일본에서 첫 정규 앨범 'BDZ'를 발매하는 트와이스는 미리 선공개한 타이틀곡 'BDZ'의 음원이 현지 음악 차트 정상에 올르는 등 또 다시 히트 행진을 예고하고 있다. 팬클럽인 원스와 트와이스가 함께 부를 수 있는 응원송을 만들고 싶어 탄생하게 된 곡이라는 점에서 의미를 더한다.레드벨벳은 이번 앨범을 통해 명실상부한 써머퀸으로 자리매김했다. 지난 6일 여름 미니앨범 'Summer Magic'을 발표하고 가요계에 컴백했는데, 발매 한 시간 만에 국내 5개 차트에 1위로 진입한 것.특히 지난해 7월 발매한 '빨간 맛'에 이어 '파워 업'까지 2년 연속 여름 음반시장 공략에 성공했다는 점에서 또 다른 의미를 더한다.대형 보이그룹의 컴백도 이어지고 있다. 지난 6일 '죽겠다'로 8월 가요계에 포문을 연 아이콘에 이어, 데뷔 5개월차 스트레이키즈가 한단계 성장에 성공했다.타이틀곡 "마이 페이스'를 비롯해 'WHO?', '보이시스', '퀘스천', '불면증', 'M.I.A.', '갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요' 등 8트랙이 수록된 미니앨범으로 돌아온 것.반년도 채 되지 않은 신인 그룹이지만, 전 트랙의 작사 작곡에 참여한 멤버들의 결과물을 보여줌으로써 한단계 성장을 이뤄냈다는 평가를 받고있다.오는 24일에는 세계적 뮤지션으로 거듭난 방탄소년단이 돌아온다. 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’'을 발매하며 'LOVE YOURSELF' 시리즈의 성대한 마무리를 예고하고 있다.특히 이번 앨범은 국내 선주문 수량만 151만장을 돌파하며 기대감을 증명하고 있다. 미국 빌보드 무대에서도 다시 한 번 조명받을 수 있을지 지켜보는 것도 또 하나의 볼거리다.