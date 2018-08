그룹 방탄소년단이 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.방탄소년단은 20일 0시 공식 팬카페와 SNS 채널을 통해 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 앞서 컴백 트레일러 영상을 통해 소개된 ‘Epiphany’를 비롯해 ‘Trivia 起 : Just Dance’, ‘Trivia 承 : Love’, ‘Trivia 轉 : Seesaw’, ‘I'm Fine’, ‘IDOL’, ‘Answer : Love Myself’ 등 7개의 신곡이 포함된 총 25곡이 수록되어 있다.이번 앨범은 LOVE YOURSELF 시리즈의 주요 곡들을 담고 있는 ‘콘셉트 앨범’이다. 트랙리스트 A에 수록된 16곡들은 하나의 주제 아래 음악, 스토리, 가사 등이 유기적으로 연결되어, 만남과 사랑으로부터 자아를 찾아가는 감정의 흐름을 따른다.방탄소년단은 특히 오는 25, 26일 서울잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 ‘LOVE YOURSELF’ 투어에서 새 앨범의 신곡 무대를 최초로 선보일 계획이다.방탄소년단은 8월 24일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’를 공개한다.