[스포츠한국 조은애 기자] '너목보 시즌2'에서 화제를 모은 고승형이 한류 팩 콘서트를 성황리에 마쳤다.16일 고승형의 소속사 라이언하트는 "고승형이 이날 오후 3시 홍대 브이홀에서 개최된 '2018 한류 팩 콘서트'를 성공적으로 마무리했다"고 밝혔다.고승형은 '눈의꽃', '러브블라썸', 'someone like you' 등 아련하고 달달한 분위기의 곡들을 선보이며 팬들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 공연장을 가득 채운 400여명의 팬들은 뜨거운 환호로 화답했다.고승형은 소속사 라이언하트를 통해 "전 세계 팬들과 콘서트로 만날 수 있어서 너무 기쁘고 즐거웠다. 공연장을 찾아준 팬 여러분 고맙고 사랑한다"는 소감을 전했다.한편 고승형은 '2018 한류 팩 콘서트'를 마친 후 첫 번째 음반 발매를 목표로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.