[스포츠한국 조성진 기자] 5인조 중견 록그룹 모비딕(Moby Dick)이 결성 20주년 기념 라이브앨범 [Made in 2017]을 공개했다.80년대 후반 부산에서 출발한 모비딕은 한국 바로크록을 태생시켰던 디오니서스와 스트레인저 출신의 리드보컬 이시영을 주축으로 결성돼 97년 데뷔앨범을 발매했다.2013년 8월에 발표한 3집 [Hardrock cafe]는 일본의 록/메틀 전문지 ‘번(Burrn)’에 소개되어 82점이란 높은 점수를 받기도 했다.모비딕은 정규작 및 OST 등 10여장의 앨범이 있는데 특히 류승완 감독의 영화 ‘죽거나 혹은 나쁘거나’의 OST ‘It is the end’는 영화와 함께 대중에게 진한 감동을 남겼다.모비딕은 현재 이시영(보컬), 신현태(기타), 전태규(베이스), 김효섭(드럼), 김선빈(건반) 5명의 라인업으로 구성돼 있다.이번 20주년 기념 실황반 [Made in 2017]은 2017년 4집 [잔을 채워라]를 발표하고 8개 도시 공연을 진행하면서 제작하게 됐다.웅장한 스케일의 ‘꽃이 지다’를 필두로 송기원의 자전적 소설 ‘나에게 오라 너에게 가마’ 원작의 영화 ‘나에게 오라’에서 영감을 받은 ‘화해’, 정치인·언론권력·사회 전반에 걸친 기득권 세력들이 어떻게 거짓말을 하고 국민을 호도하는지에 대해 노래한 ‘Liar’, 이시영의 소울풀한 보컬과 모비딕 밴드의 정체성과 음악성이 잘 드러난 ‘Mobydick’, 삶의 고단함을 한잔의 술로 달랜다는 블루스 넘버 ‘잔을 채워라’, 경쾌한 8비트 로큰롤 ‘월요일이 싫어’, 조용필과 위대한탄생의 ‘여행을 떠나요’, 보컬 이시영이 20대 초반 활동했던 바로크메틀 밴드 스트레인저의 히트곡을 재편곡한 ‘Song of dreaming’, 록에 대한 무한 애정을 담은 화이트스네이크 타입의 ‘고백’, 그리고 레드 제플린의 ‘Black dog’과 비틀즈 리메이크의 ‘Come together’ 등에 이르기까지 모비딕의 관록이 느껴지는 깊이 있고 입체감 강한 웅장한 사운드를 접할 수 있다.이외에 9분이 넘는 신현태의 기타 솔로와 재즈적 어프로치의 김효섭의 드럼 솔로도 수록했다.한편 대구예술대 실용음악과 전임교수로도 재직 중인 모비딕 리더 이시영은 “지난 7월20일 한중교류 행사의 일환으로 칭따오 공연도 펼쳤고 오는 12월15일 서울에서 모비딕 단독공연도 펼칠 예정”이라고 전했다.