[스포츠한국 윤소영 기자] 다이아 정채연이 컴백을 위한 다이어트를 고백했다.9일 서울 용산구 블루스퀘어 카오스홀에서는 다이아의 네번째 미니앨범 '서머 에이드(Summer Ade)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 다이아 유니스·기희현·제니·정채연·예빈·은채·주은·솜이가 참석했다.정채연은 "다이어트는 항상 하지만 이번 컴백을 준비하며 정말 열심히 했다"며 "식이요법은 물론 필라테스 등 운동도 열심히 했고 여러가지를 배웠다"고 말했다.신곡 '우우(Woo-Woo)' 뮤직비디오 촬영 에피소드에 대해선 "두피가 탔다"며 "팔다리가 잘 타는 편인데 두피가 타는 생소한 경험을 했다. 머리를 감을 때마다 따갑더라"고 털어놓았다.한편 다이아는 9일 오후 6시 신보 '서머 에이드(Summer Ade)'를 발표한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '우우(Woo-Woo)'를 비롯해 '블루 데이(Blue Day)' '스위트 드림(Sweet Dream)' '데리러 와(TAKE ME)' '조아?조아!' '어른' '픽 업 더 폰(Pick up the phone)' 등 여덟 곡이 수록됐다.