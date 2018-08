[스포츠한국 윤소영 기자] 걸그룹 다이아가 컴백에 나서는 굳은 각오를 펼쳤다.9일 서울 용산구 블루스퀘어 카오스홀에서는 다이아의 네번째 미니앨범 '서머 에이드(Summer Ade)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 다이아 유니스·기희현·제니·정채연·예빈·은채·주은·솜이가 참석했다.기희현은 "한 차례 컴백이 연기됐었다"며 "곡 녹음까지 한 상태였는데 좀 더 준비를 해보자더라. 작곡가 신사동호랭이를 찾아가서 부탁해 이번 타이틀곡을 받아왔다. 오래 기다린 팬들에게 명곡을 보여주고 싶어서 열심히 준비했다"고 했다.유니스는 "멤버들과 마지막이라는 이야기도 했다"며 "컴백이 미뤄지고 공백이 길어지다 보니까 불안감이 있었다. 이번 앨범이 마지막일지도 모른다는 생각이 들더라. 그래서 우리끼리 책임감을 가지고 다짐을 주고 받았다"고 털어놓았다.이에 기희현은 "마지막이 아니었으면 한다"며 "팬들이 정말 오래 기다려준 만큼 우리도 컴백에 많은 애정을 쏟았다. 정말 열심히 할 테니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 간절한 기대를 당부했다.한편 다이아는 9일 오후 6시 신보 '서머 에이드(Summer Ade)'를 발표한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '우우(Woo-Woo)'를 비롯해 '블루 데이(Blue Day)' '스위트 드림(Sweet Dream)' '데리러 와(TAKE ME)' '조아?조아!' '어른' '픽 업 더 폰(Pick up the phone)' 등 여덟 곡이 수록됐다.