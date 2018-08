[스포츠한국 윤소영 기자] 걸그룹 다이아가 은진과 이별한 소감을 밝혔다.9일 서울 용산구 블루스퀘어 카오스홀에서는 다이아의 네번째 미니앨범 '서머 에이드(Summer Ade)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 다이아 유니스·기희현·제니·정채연·예빈·은채·주은·솜이가 참석했다.기희현은 "은진이가 탈퇴한 후 첫 컴백"이라며 "다이아에서 나가는 과정에서 본인 의견을 가장 존중해줬다. 항상 은진이가 잘 지내고 행복하길 응원하고 있다"고 밝혔다.정채연은 "그만큼 더 성숙해졌다"며 "콘셉트 변화도 있고 우리끼리도 많은 변화가 있었다. 많은 걸 보여주고자 노력했다"고 11개월 간의 공백 후 컴백에 나서는 포부를 드러냈다.한편 다이아는 9일 오후 6시 신보 '서머 에이드(Summer Ade)'를 발표한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '우우(Woo-Woo)'를 비롯해 '블루 데이(Blue Day)' '스위트 드림(Sweet Dream)' '데리러 와(TAKE ME)' '조아?조아!' '어른' '픽 업 더 폰(Pick up the phone)' 등 여덟 곡이 수록됐다.