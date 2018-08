[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스가 일본 첫 정규앨범 'BDZ'를 발표한다.8일 소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스의 'BDZ' 멤버별 티저 이미지를 공개했다.'BDZ' 재킷 속 트와이스는 '블랙 카리스마'가 돋보이는 9인 9색 패션으로 매력을 과시했다. 또 벽을 뚫고 나온 듯한 콘셉트로 와일드하고 강렬한 분위기를 풍겨 트와이스의 변신을 기대하게 했다.이번 앨범에는 타이틀곡 'BDZ'와 트와이스가 일본서 지금까지 발매해 온 세 싱글 타이틀곡인 '원 모어 타임(One More Time)', '캔디 팝(Candy Pop)', '웨이크 미 업(Wake Me Up)' 등 총 10트랙이 담긴다.오는 9월 12일 발매되며 앨범 발표를 기념해 'TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”'라는 타이틀의 일본 첫 아레나 투어도 이어갈 전망이다.